Elazığ'da kar nedeniyle 273 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 273 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Kentte dün etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle kırsal bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. İlçelerden Ağın'da 1, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 10, Baskil'de 40, Merkez'de 65, Maden'de 14, Karakoçan'da 42, Keban'da 24, Kovancılar'da 44 ve Palu'da 23 köy yolu olmak üzere toplam 273 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 90 araç ve 120 personelle yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

