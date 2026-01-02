Haberler

Elazığ'da kar nedeniyle 259 köy yolu kapandı

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 259 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel idare ekipleri, yolların açılması için 90 personel ve 120 araçla çalışmalarına devam ediyor.

ELAZIĞ'da, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 259 köy yolunu açmak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 30, ilçelerden Ağın'da 3, Alacakaya'da 5, Arıcak'ta 4, Baskil'de 26, Maden'de 20, Karakoçan'da 71, Keban'da 16, Kovancılar'da 56, Palu'da 22 ve Sivrice'de 6 olmak üzere toplamda 259 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel idare ekipleri, yolların açılması için 90 personel ve 120 araçla çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
