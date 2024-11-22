Elazığ'da Kapalı Yemek Borusuyla Doğan Bebeğe Başarılı Ameliyat

Elazığ'da yemek borusu kapalı olarak dünyaya gelen bebek, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Bingöl'de yaşayan Tanas ailesinin bebekleri yaklaşık 3 hafta önce Fethi Sekin Şehir Hastanesinde dünyaya geldi.

Doğumun ardından yapılan kontrolde bebeğin yemek borusunun kapalı olduğu tespit edildi.

Yapılan detaylı tetkiklerin ardından yaşamının henüz 12'inci saatinde bebeğin ameliyat edilmesine karar verildi.

Hastanenin çocuk cerrahi kliniğinde görevli çocuk cerrahisi uzmanı Op. Dr. Fikret Ersöz tarafından gerçekleştirilen ameliyat başarılı geçti.

???????Ameliyatın ardından yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bir süre takip edilen bebek, ağızdan beslenmeye başlayınca taburcu edildi.

Op. Dr. Ersöz, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 saat süren ameliyatı ekip olarak başarıyla tamamladıklarını belirtti.

Ersöz, şunları kaydetti:

"Hastalığın yüzde 87 oranında görünen 'proximal atrezi', yani yemek borusunun üst yüzünün kapalı olması, alt ucunun da nefes borusuna bağlantılı olması şeklindeydi. Biz hastamızın ameliyatta alt ucunu nefes borusundan ayırdıktan sonra kör sonlanan üst ucuyla birleştirip ameliyatını tamamladık. Hastanemizde böyle çocuk cerrahisinin zor ameliyatlarını yapabilmekteyiz. Bu ameliyatları yapmak için gerçekten çok iyi bir yenidoğan ünitesinin olması gerekiyor. Ayrıca anestezinin de çok iyi olması gerekiyor, anestezi ekibine bu açıdan teşekkür ediyorum. Çünkü bu hastayı uyutmak zor, ameliyat esnasında takip etmek zor bir durum. Onlar da gerçekten bu işte çok büyük emek harcadılar. Ayrıca yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşire arkadaşlarımın da bu konuda çok büyük emekleri var. Burada yatan bebeklere inanılmaz bir hassasiyet ve inanılmaz bir özveriyle bakıyorlar."

Neonatoloji uzmanı doktor Meral Alagöz de yenidoğanlarda nadir görülen bu durumun acil cerrahi patolojilerinden biri olduğunu belirtti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı İlkay Evrim Özden de ameliyattan sonra bebeği yaşamının 10'uncu gününde ağızdan beslemeye başladıkları bilgisini vererek, "Kademeli olarak göğüs tüpünü çektik, bebeğimizi solunum cihazından çıkardık. İkinci haftası itibarıyla güzel beslenen hastamız bugün yaşamının üçüncü haftasında annesini emiyor." ifadesini kullandı.

Baba Umut Tanas da bebeklerinin sağlığına kavuşmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Çok teşekkür ediyoruz, bayağı ilgilendiler, her sorduğumuzda net bir şekilde bize cevap verdiler. İçimiz bayağı rahat buradan ayrılıyoruz." dedi.???????