Elazığ'da 103 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının sayısı 103'e ulaştı. İl Özel İdaresi ekipleri, 90 araç ve 120 personelle kapalı yolları açma çalışmalarına devam ediyor.
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu sayısı 103'e çıktı. Karakoçan'da 12, Kovancılar'da 9, Sivrice'de 35, Arıcak'ta 1, Baskil'de 16, Palu'da 19 ve Keban'da 11 olmak üzere toplam 103 köy yolunu açmak için çalışmalar sürüyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 90 araç ve 120 personelle kapalı yolları açmak için çalışıyor.
Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
