Elazığ'da 103 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

KAPALI KÖY YOLU SAYISI 103'E ÇIKTI

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu sayısı 103'e çıktı. Karakoçan'da 12, Kovancılar'da 9, Sivrice'de 35, Arıcak'ta 1, Baskil'de 16, Palu'da 19 ve Keban'da 11 olmak üzere toplam 103 köy yolunu açmak için çalışmalar sürüyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 90 araç ve 120 personelle kapalı yolları açmak için çalışıyor.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,