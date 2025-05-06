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Elazığ'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Elazığ'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
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Keban'da Kızılay tarafından organize edilen kan bağışı kampanyasında, vatandaşlar mobil kan bağışı otobüsünde sağlık kontrolünden geçerek kan bağışında bulundu. Doktor Mansur Alvard, gönüllü kan bağışının önemine vurgu yaptı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde "Kan bağışı hayat kurtarır" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi tarafından organize edilen kampanya kapsamında 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan mobil kan bağışı otobüsüne gelen vatandaşlar, sağlık kontrolünün ardından kan bağışında bulundu.

Merkezde görevli doktor Mansur Alvard, kan bağışının önemine değindi.

Alvard, "En güvenli kan, gönüllü ve karşılık beklemeksizin düzenli kan bağışçılarından elde edilmektedir. Milyonlarca insan hayatlarını tanımadığı bu gönüllü kan veren insanlara borçlu. Kanlarını hiçbir karşılık beklemeksizin bağışlayan insanlara Kızılay adına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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