Elazığ'da kamu kurumları, AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Elazığ'da kamu kurumları, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elazığ'da kamu kurumları, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, mesajında, Anadolu Ajansının kuruluşunun 106. yıl dönümünü vesilesiyle kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen tüm çalışanlarına teşekkür ederek, yayın hayatında başarılar diledi.

AFAD İl Müdürü Cafer Giyik de Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Ülkemizde doğru ve güvenilir haberciliğe 106 yıldır öncülük eden Anadolu Ajansını ve tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı da Anadolu'nun sesi, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin ise "Milli mücadelenin en kritik safhasında kurularak milletimizin sesi olan, 106 yıldır doğru, güvenilir ve tarafsız haberciliğin öncüsü olarak önemli bir misyon üstlenen Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Anadolu Ajansı çalışanlarını ve basın camiamızın kıymetli mensuplarını tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında "Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Hakikaten izinde 106 yıl." paylaşımı yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda da şunlar aktarıldı:

"Köklü geçmişi ve güvenilir habercilik anlayışıyla milletimizin sesi olan Anadolu Ajansı kuruluşundan bu yana doğru, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla yalnızca ülkemizde değil, dünyada da önemli bir yere sahip. Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yayımlanan mesajda ise milletin sesi, devletin hafızası Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı belirtildi. Mesajda, şunlar kaydedildi:

"Kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin haklı duruşunu dünyaya duyuran, milli iradenin ve devletimizin güçlü sesini uluslararası alanda temsil eden Anadolu Ajansı, güvenilir haberciliğin en önemli taşıyıcılarından biri olmaya devam ediyor. Bu köklü çınarın bir parçası olan tüm emek verenlere teşekkür ediyor, nice yıllar diliyoruz."

Kaynak: AA / İsmail Şen
