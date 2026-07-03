Elazığ Valisi Hatipoğlu'ndan kaçak yapılaşmaya ilişkin açıklama

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Maden ilçesine bağlı Plajköy'de kaçak yapılaşma nedeniyle işgal edilen alanların işgalden arındırıldığını bildirdi.

Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kamuya ait alanların milletin hizmetinde olmaya devam edeceğini belirtti.

Maden ilçesine bağlı Plajköy'de kaçak yapılaşma nedeniyle işgal edilen alanların, kararlı çalışmalar sonucunda işgalden arındırıldığını vurgulayan Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu alanları, tüm vatandaşlarımızın güvenle faydalanabileceği sosyal ve rekreasyon alanlarına dönüştürerek kamu yararına kazandırıyoruz. Doğal dokuyu koruyan, çevreyle uyumlu ve yaşam kalitesini artıran projelerle hemşehrilerimize daha nitelikli yaşam alanları sunmayı sürdüreceğiz. Kamuya ait her karış toprağın korunması, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve ortak kullanım alanlarının gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması temel önceliklerimiz arasındadır. Elazığ'ımızın her köşesinde kamu yararını önceleyen, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz."