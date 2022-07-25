Elazığ'da IUCN'nin 'kırmızı' listesinde bulunan Arap tavşanı görüntülendi - Haberler

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Elazığ'da IUCN'nin 'kırmızı' listesinde bulunan Arap tavşanı görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Yakup Sağlam - Güncel
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Elazığ'da IUCN'nin 'kırmızı' listesinde bulunan Arap tavşanı görüntülendiELAZIĞ Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listede yer alan Arap tavşanı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde görüntülendi.

Elazığ'da IUCN'nin 'kırmızı' listesinde bulunan Arap tavşanı görüntülendi

ELAZIĞ Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listede yer alan Arap tavşanı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde görüntülendi.

Sivrice ilçesinde yaşayan Mahmut Karakaya, misafirlik için Topaluşağı köyüne gitti. Karakaya yolda zıplayan bir şey görünce aracından inip baktı. Hayvanı inceleyen Karakaya, ne olduğunu bir türlü anlayamadı. Doğada beslenen hayvanı cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Karakaya, araştırmaları sonucu bu türün nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için IUCN tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı olduğunu tespit etti.

İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - Güncel

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