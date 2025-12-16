Haberler

Elazığ'da fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi

Elazığ'da fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde ısı yalıtım malzemeleri üreten bir fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi, bir itfaiye eri ise yaralandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve fabrika hasar gördü.

Elazığ'da ısı yalıtım malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangında 16 işçi dumandan etkilendi, bir itfaiye eri yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde ısı yalıtım malzemeleri üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İşçilerin yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahalede bulunduğu yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 16 işçi ile elinden yaralanan itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.

Yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyazıt Öztürk, bambaşka bir formatla ekranlara geri dönüyor! Yeni programının adı da belli

Bambaşka bir formatla ekranlara dönüyor! Yeni programının adı da belli
İstifa etmişti! Hakkındaki iddialara canlı yayında yanıt verdi

İstifa etmişti! Hakkındaki iddialara canlı yayında yanıt verdi
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Tüm takım taraftarların yanına giderken Szymanski'den olay yaratacak hareket

Tüm takım taraftarla kutlama yaparken, o isim soyunma odasına gitti
Beyazıt Öztürk, bambaşka bir formatla ekranlara geri dönüyor! Yeni programının adı da belli

Bambaşka bir formatla ekranlara dönüyor! Yeni programının adı da belli
KLM uçağında fare alarmı: 250 yolcu Karayipler'de mahsur kaldı

Devasa farenin nereden çıktığını söylesek inanmazsınız!
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı

Güllü nasıl öldürüldü? Cinayete tanık olan isimden yeni detaylar
İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu

İnfial yaratan görüntü! Her şey bayrak töreni sırasında yaşandı
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Bir parti daha ittifaka katılabilir! Canlı yayında yeşil ışık yaktı
RAMS Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı

Süper Lig şampiyonu, yıldız oyuncusuyla yollarını ayırdı
Aralarına alıp acımasızca dövdüler! Dehşet anları kameralarda

Aralarına alıp acımasızca dövdüler! Dehşet anları kameralarda
title