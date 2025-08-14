Elazığ'da İnşaatta Yangın Çıktı

Elazığ Yeşilkent Mahallesi'ndeki 10 katlı bir inşaatın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

ELAZIĞ merkez Yeşilkent Mahallesi'nde yapımı süren 10 katlı bir inşaatın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Yeşilkent Mahallesi'nde yapımı süren 10 katlı bir inşaatın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı, düşen yanık parçalar ise çevreye sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Haber ve Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
