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Elazığ'da okul müdürleriyle yeni eğitim yılı toplantısı

Elazığ'da okul müdürleriyle yeni eğitim yılı toplantısı
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Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları için ilkokul müdürleriyle bir araya geldi. Toplantıda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, öğrenci güvenliği, akran zorbalığı, rehberlik, kütüphane ve okuma kültürü konuları ele alındı.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında ildeki ilkokulların müdürleriyle toplantı düzenledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ÇABA İlkokulu'nda düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Gün, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Gündüz, Temel Eğitim Şube Müdürü Nurullah Emül ve okul müdürleri katıldı.

Yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanması ve okullarda yürütülecek çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, öğrencilerin güvenliği, akran zorbalığıyla mücadele, rehberlik hizmetlerinin etkin yürütülmesi, kütüphanelerin verimli kullanılması ve okuma kültürünün yaygınlaştırılması konuları da ele alındı.

Kaynak: AA
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