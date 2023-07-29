Elazığ'da Hint Keneviri Operasyonu: 276 Kök Kenevir Ele Geçirildi

ELAZIĞ'da damla sulama sistemiyle Hint keneviri yetiştiren E.Y. (32), jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Keban ilçesinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ile Keban İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda damla sulama sistemi döşenmiş bir tarlada 276 kök Hint keneviri ve kurumaya bırakılmış 3,5 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili E.Y. gözaltına alındı.