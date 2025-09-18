Haberler

Otobüs şoförü yolcuya uçan tekmeyle saldırdı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Otobüs şoförü yolcuya uçan tekmeyle saldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Otobüs şoförü yolcuya uçan tekmeyle saldırdı
Haber Videosu

Elazığ'da halk otobüsünde şoför ile yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan olayda şoförün yolcuya uçan tekme attığı görüldü. Diğer yolcular çığlık çığlıya bağırırken birinin, "Bir kart yüzünden ne yapıyorsun?" dediği duyuldu.

Elazığ'da Yurtbaşı beldesine ait bir halk otobüsünde sabah saatlerinde dehşet dolu dakikalar yaşandı.

TAVANA TUTUNUP TEKMELEDİ

Otobüs şoförü ile yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Otobüsteki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şoförün tavana tutunup yolcuya tekme attığı görüldü.

"BİR KART YÜZÜNDEN NE YAPIYORSUN?"

Kavga anında diğer yolcular çığlık çığlığa bağırırken birinin, "Bir kart yüzünden ne yapıyorsun?" dediği duyuldu. Diğer yolcuların araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Belediye başkanının şoförü kazada feci şekilde can verdi

Belediye başkanının şoförü feci şekilde can verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Şöför haksız da olsa araç yürürken müdahale edilmez. Yolcuları düşünmelisin Ha durakta durur , o zaman başka

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli askerlerin katliam itirafları: Öldürdüğüm herkesi tekrar görüyorum

Bir askerin katliam itirafları: Öldürdüğüm herkesi tekrar görüyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.