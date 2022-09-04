ELAZIĞ'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 3 YARALI Güncel Haberler ELAZIĞ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole devrilmesiyle 3 kişi yaralandı. ELAZIĞ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole devrilmesiyle 3 kişi yaralandı. Kaza, öğlen saatlerinde Elazığ-Bingöl kara yolu Mollakendi mevkiinde meydana geldi. 23 LH 773 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü N.A.'nın kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. Araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir yaralı ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mollakendi Tragger Elazığ Güncel Haberler

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