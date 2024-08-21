Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Elazığ-Malatya kara yolu Gözeli kavşağında meydana gelen kazada, S.T. yönetimindeki hafif ticari araç ile M.S.O. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
S.T. yönetimindeki 06 DZJ 368 plakalı hafif ticari araç, M.S.O. idaresindeki 72 AE 055 plakalı otomobil ile Elazığ- Malatya kara yolu Gözeli kavşağında çarpıştı.
Kazada 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.