Elazığ'da güneş paneli temizleme işinde kaza: Genç yaralandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde güneş panelini temizlemek için çatıya çıkan genç, baca boşluğuna düşerek yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarılan genç, hastaneye kaldırıldı.