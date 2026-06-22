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Elazığ'da GES alanında çıkan yangın söndürüldü

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Elazığ'ın Tadım köyünde bulunan bir güneş enerji santralinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken tesiste hasar oluştu.

ELAZIĞ'da güneş enerji santralinde (GES) çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Tadım köyünde bulunan güneş enerji santralinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tesiste hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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