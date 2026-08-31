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Elazığ'da Gökbelen köyü yolunda asfaltlama çalışması başlatıldı

Elazığ'da Gökbelen köyü yolunda asfaltlama çalışması başlatıldı
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Elazığ'ın Keban ilçesinin Gökbelen köyü yolunda asfaltlama çalışması başlatıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinin Gökbelen köyü yolunda asfaltlama çalışması başlatıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerinin köy yolunda başlattığı asfalt iyileştirme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yolun mevcut durumunun iyileştirilmesi ve ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi amacıyla ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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