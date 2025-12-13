Elazığ'da 16 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ'da, Bingöl yolu uygulama noktasında durdurulan kapalı kasa minibüste 16 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Bu kapsamda Bingöl yolu üzerindeki uygulama noktasında, çevre illerden Elazığ'a gelen araçlara yönelik denetim yapıldı. Denetimde durdurulan kapalı kasa minibüste yapılan aramada, koltukların söküldüğü ve yabancı uyruklu 16 düzensiz göçmenin yerde oturur halde taşındığı tespit edildi. Düzensiz göçmenler yakalanarak muhafaza altına alındı. Olayla ilgili, para karşılığı göçmen kaçakçılığı ve organizatörlük yaptıkları değerlendirilen U.Y. ve E.K. ise gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan 16 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.