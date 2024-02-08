Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Fizyoterapi Teknikerini Öldüren Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Elazığ'da 1 ay önce evlendiği fizyoterapi teknikeri Burcu Coşkun'u tabanca ile vurarak öldüren uzman çavuş M.C. yakalandı. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Elazığ'da 1 ay önce evlendiği fizyoterapi teknikeri Burcu Coşkun'u (32) tabanca ile vurarak öldüren uzman çavuş M.C. yakalandı. Elazığ Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Olgunlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, B.C. isimli şahıs, nişanlısı (resmi nikahlı) M.C. isimli şahıs tarafından tabanca ile vurulmuş ve olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Şüpheli M.C. isimli şahıs, olayda kullandığı silah ile birlikte kolluk birimlerimizce kısa sürede yakalanmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Tamer ÖREN/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Burcu Coşkun Elazığ Güvenlik Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title