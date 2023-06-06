Elazığ'da firari hükümlü yakalandı
Güncel Haberler
Elazığ'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.G. araçla Malatya'dan Elazığ'a gelirken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Elazığ'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda yapılan çalışmada, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.G'nin araçla Malatya'dan Elazığ'a geleceği bilgisine ulaşıldı.
Bunun üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kömürhan Jandarma Karakol Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, A.G. Elazığ Malatya kara yolu üzerindeki uygulama noktasında yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel