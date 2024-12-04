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Elazığ'da Filistin İçin Kermes Düzenlendi

Elazığ'da Filistin İçin Kermes Düzenlendi
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Baskil ilçesindeki Vakıfbank Ortaokulu'nda velilerin katkılarıyla düzenlenen kermeste, elde edilen gelir Filistin'e gönderilecek. Okul müdürü Erkan Durmuş, yardımlaşma duygusunu aşılamak ve İsrail saldırılarından etkilenen Filistin halkına destek olmak amacıyla kermesin gerçekleştirildiğini belirtti.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir okulda velilerin de desteğiyle Filistin yararına kermes düzenlendi.

Vakıfbank Ortaokulunun Konferans Salonunda düzenlenen kermeste velilerin hazırladığı pasta ve yemekler satışa sunuldu.

Kermesten elde edilecek gelirin Filistin'e ulaştırılacağı belirtildi.

Okul müdürü Erkan Durmuş, çocuklara yardımlaşma duygusunu aşılamak istediklerini söyledi.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Filistin halkına destek olmak istediklerini ifade eden Durmuş, bu amaçla da kermes düzenlediklerini belirtti.

Durmuş, kermesin düzenlenmesinde emeği bulunan öğretmenler Abdullah Gül ve Uğur Kaplan ile velilere, öğrencilere ve okulda görev yapan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel
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