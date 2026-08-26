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Elazığ'da fabrika yangını: 5 yaralı

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5 İŞÇİNİN YARALANDIĞI YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIElazığ’da, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir yalıtım fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

5 İŞÇİNİN YARALANDIĞI YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Elazığ'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir yalıtım fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Numan Hatipoğlu, yangında 5 işçinin hafif yaralandığını, ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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