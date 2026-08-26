Elazığ'da fabrika yangını: 5 yaralı
5 İŞÇİNİN YARALANDIĞI YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIElazığ’da, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir yalıtım fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
5 İŞÇİNİN YARALANDIĞI YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Elazığ'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir yalıtım fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Numan Hatipoğlu, yangında 5 işçinin hafif yaralandığını, ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü söyledi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.
ELAZIĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı