Elazığ'da Ev Yangını Büyümeden Söndürüldü

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, çatıda maddi hasar oluştu.

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Çarşı Mahallesi'nde bulunan bir evin çatısında bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

