Elazığ'da Engerek Yılanı Görüntülendi

Elazığ'da Engerek Yılanı Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da havaların ısınmasıyla ortaya çıkan Türkiye'nin en zehirli yılanlarından engerek yılanı, doğada su içerken bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Elazığ'da koca engerek yılanı görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden biri olan engerek yılanı görüntülendi.

Elazığ'da havaların ısınmasıyla birlikte canlanan doğada yılanlar da ortaya çıkmaya başladı. Doğada gezen Atilla Öztürk isimli vartanda, su içen Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden biri olan engerek yılanını fark etti. Bunun üzerine Öztürk, o anları cep telefonu ile kayıt etti.

Engerek daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURSEL ŞENGEZER - Güncel
Rusya, Ukrayna'ya ait 296 İHA'yı vurdu

Ülke alarmda! 296 İHA vuruldu, uçuşlar durduruldu
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Galatasaray 8 günde adeta para bastı

Rakamı duyunca şok olacaksınız! Galatasaray 8 günde adeta para bastı
A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu

A Milli Takım'ın ABD ve Meksika maçlarının aday kadrosu belli oldu
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor

Yedi kişilik aile arabada ölün bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.