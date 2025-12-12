Haberler

Ehliyet sınavında kopya çeken 7 sürücü adayına suçüstü

Elazığ'de ehliyet sınavında kopya çektiği tespit edilen 7 aday ve 2 organizatör, polis tarafından yakalandı. Adayların üzerinde özel düzenekli cep telefonları ve mikro cihazlar bulundu.

ELAZIĞ'da ehliyet sınavında özel düzenekli cihazlarla kopya çektiği tespit edilen 7 aday ile dışarıdan teknik destek sağlayan 2 organizatör, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü adayları sınavında kopya düzenekleri kullanıldığı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Ekipler, 10 Aralık'ta yapılan sınav sırasında gerçekleştirdikleri denetimde, bazı adayların üzerlerine özel düzenekli cep telefonları ile kulak içi mini mikro cihazlar yerleştirdiğini belirledi. Sınav sırasında yapılan operasyonla, kopya çektiği tespit edilen 7 sürücü adayı ile soruları dışarıdan aktararak teknik destek sağladığı belirlenen 2 organizatör gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin üzerlerinde; 14 özel düzenekli cep telefonu ile 6 kulak içi mini cihaz ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 organizatör tutuklanırken, sınavda kopya düzeneği kullanan 7 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

