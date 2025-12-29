Haberler

Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi

Güncelleme:
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık'ta kent genelinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Hamile ve engelli personel ise idari izinli sayılacak.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Değerli öğrenciler olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezimizde eğitime 29 Aralık itibarıyla bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli personelimiz de idari izinli sayılacaktır. İlçelerimiz için kaymakamlıklar duyuru yapacaklar. Gününüzü iyi bir şekilde değerlendirmenizi dilerim."

Hatipoğlu, daha sonra yaptığı paylaşımda ise kaymakamlıklarla yapılan görüşmeler neticesinde kent merkezi için alınan kararın ilçelerde de uygulanacağını bildirdi.

