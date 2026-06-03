Elazığ'da bisiklet sürme etkinliği düzenlendi

Elazığ'da "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, "Dünya Bize Emanet" teması ve "Elazığ'da Temiz Hava İçin Pedallıyoruz" sloganıyla etkinlik yapıldı.

Bisikletleriyle Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü kampüsüne kadar pedal çevirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan, gazetecilere, etkinliğin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma sorumluluğuna dikkati çekmek amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasıyla çevre dostu ulaşım alışkanlıklarının geliştirilmesini hedeflediklerini belirten Önalan, şunları kaydetti:

"Temel amacımız çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek. Minik kıvılcımlarla büyük atılımlar yapılabilir. Dünya Bisiklet Günü de bunlardan biri. Bisiklet kullanımını yaygınlaştırarak farkındalık oluşturabiliriz. Çevreye zarar vermeden hava kirliliğini azaltabilir, bireysel ve toplu ulaşımda daha sürdürülebilir yöntemleri tercih edebiliriz. Egzoz gazlarından kaynaklanan karbon salımını azaltabiliriz. Özellikle kısa mesafelerde bisiklet kullanımının önemine dikkat çekmek amacıyla bu farkındalık etkinliğini düzenledik."

Önalan, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.