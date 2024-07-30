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Elazığ'da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir düğün salonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle'deki düğün salonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Yeni Mahalle Karakoçan Elazığ Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Hiçliğe Yok Olmak Sihir mi Sayılır:

İnsanlar Kainatın Şans Eseri oluşmuş olduğunu unuttukları zaman.. kötü şeyler yapıyorlar. Kainatın şans eseri var olmuş olduğuna inanmalıyız.

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Kutay Bozkurt:

Bu da bir bakış açısı

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