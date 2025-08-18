Elazığ'da Düğün Kavgası: Gelinin Hatası Kalp Krizine Yol Açtı

ELAZIĞ'da bir düğün salonunda iki taraf arasında çıkan kavga sırasında gelinin halası Lütfiye Gökhan (66) geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda 1 kişi de yaralandı.

Olay, dün akşam, bir düğün salonunda meydana geldi. İki taraf arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralanırken, gelinin halası Lütfiye Gökhan fenalaşıp yere yığıldı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Lütfiye Gökhan ve yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Gökhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gökhan'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,