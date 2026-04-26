Elazığ'da dolu yağışı etkili oldu

Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sırasında bir akaryakıt istasyonuna ait oto yıkama alanının brandası zarar gördü. Dolu yağışıyla birlikte kayganlaşan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Vali Numan Hatipoğlu, sanal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Aziz Elazığlı hemşehrilerimiz ilimizde etkili olan dolu yağışı dolayısı ile özellikle alt geçitlerde beklenildiğini gözlemlemekteyiz. Tehlikeli olabileceği ihtimali ve ayrıca trafiği de aksatacağından dolayı alt geçitlerde aracınız ile beklemeyin lütfen" ifadelerini kullandı.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ

