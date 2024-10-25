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Elazığ'da Dilencilere Operasyon: 22 Kişi Yakalandı

Elazığ'da Dilencilere Operasyon: 22 Kişi Yakalandı
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Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent merkezinde dilencilere yönelik yaptığı operasyonda 22 kişiyi yakaladı. Yapılan üst aramalarında dilencilerin üzerinde 2 bin lira bulundu.

Elazığ'da dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi yakalandı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında kavşak, cami önleri ve kalabalık caddelerde tespit edilen 22 dilenci yakalandı.

Zabıta Müdürlüğüne götürülen dilencilerin üst aramalarında 2 bin lira bulundu.

Dilenciler hakkında yasal işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

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