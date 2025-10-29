Haberler

Elazığ'da Cumhuriyet'in 102. Yılı Coşkulu Bir Fener Alayı ile Kutlandı

Güncelleme:
Elazığ'da Cumhuriyet'in 102. yılına özel düzenlenen 'Fener Alayı' yürüyüşüne Vali, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş, hazırlanmış marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

ELAZIĞ'da Cumhuriyet'in 102'nci yılı kutlamaları kapsamında 'Fener Alayı' yürüyüşü gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyenler, marşlar söyleyerek Cumhuriyet coşkusunu yaşadı. Yürüyüşe Vali Numan Hatipoğlu, 8'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
