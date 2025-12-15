Haberler

Elazığ'da Çöp Kamyonunun Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Elazığ'da bir belediye işçisi, çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, dönüş yapmak isteyen çöp kamyonunun sürücüsü tarafından fark edilmeyen Bayram Kodad'ın ağır yaralanmasıyla gerçekleşti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ'da, belediyeye ait çöp kamyonunun altında kalan belediye işçisi Bayram Kodad (54), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Salıbaba Mahallesi 14506'ncı ve 14507'nci sokakların kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim E. (52) yönetimindeki 06 GA 6623 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu, seyir halindeyken 14507'nci sokağa dönüş yapmak istedi. Bu sırada yolun sağındaki çöp konteynerine yönelen belediye işçisi Bayram Kodad, sürücü tarafından fark edilmedi. Çöp kamyonunun sağ ön tekerleğinin üzerinden geçtiği Kodad ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Bayram Kodad'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kodad'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

