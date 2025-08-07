Elazığ'da Çocuklara Keban'da Gezi Programı Düzenlendi

Elazığ'da Çocuklara Keban'da Gezi Programı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Keban ilçesinde çocuklara yönelik bir gezi programı gerçekleştirdi. Gezi kapsamında Keban Barajı, Çırçır Şelalesi ve Fırat Nehri ziyaret edildi, tekne turu yapıldı ve çocuklara balık ikramı sunuldu.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Keban ilçesinde çocuklara gezi programı gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bağlı birimlerde kalan çocuklara Keban ilçesinde gezi düzenlendi.

Çocuklarla Keban Barajı, Çırçır Şelalesi, Fırat Nehri, Keban Köprüsü gezilerek, Fırat Nehri'nde tekne turu yapıldı.

Çocuklara, balık ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp! Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia

Ünlü iş adamı 3 gündür kayıp! Parçalanan yatla ilgili korkunç iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Bakan'dan Halit Yukay için duygusal paylaşım

36 saattir haber alınamıyor! Seda Bakan'dan 'mucize' paylaşımı geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.