Elazığ'da Çocuklara Keban'da Gezi Programı Düzenlendi
Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Keban ilçesinde çocuklara yönelik bir gezi programı gerçekleştirdi. Gezi kapsamında Keban Barajı, Çırçır Şelalesi ve Fırat Nehri ziyaret edildi, tekne turu yapıldı ve çocuklara balık ikramı sunuldu.
Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Keban ilçesinde çocuklara gezi programı gerçekleştirildi.
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bağlı birimlerde kalan çocuklara Keban ilçesinde gezi düzenlendi.
Çocuklarla Keban Barajı, Çırçır Şelalesi, Fırat Nehri, Keban Köprüsü gezilerek, Fırat Nehri'nde tekne turu yapıldı.
Çocuklara, balık ikramında bulunuldu.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel