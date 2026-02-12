Haberler

Çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu

Elazığ'da bir kişi, çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürümün içine sakalından kopardığı kılları koyarak çalışanı şoke etti. Olaya tanık olanlar durumu kameraya kaydetti.

ELAZIĞ'da bir kişi, gittiği çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürümün içine sakalından kopardığı kılları koydu. Kılları çalışana gösteren müşteri, durumu bırakıp, ücret ödemeden iş yerinden ayrıldı. O anlar, kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir Mahallesi'ndeki bir çiğ köftecide meydana geldi. İş yerine gelen kişi, çiğ köfte dürüm siparişi verdi. Gelen dürümü alan kişi, sakalından kopardığı kılları içine koyarak çalışana gösterdi. Çalışanın, 'Kıl nerede' demesi üzerine arkasını dönen kişi, bu kez de göğsünden kopardığı kılı peçeteye koyarak gösterdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, iş yeri sahibinin 'Yeni bir dürüm hazırlayalım' teklifini de reddeden kişi, dürümü bırakıp, ücret ödemeden iş yerinden ayrıldı.

