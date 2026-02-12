Mide bulandıran anlar! Çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu
Olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir Mahallesi'ndeki bir çiğ köftecide meydana geldi. İş yerine gelen kişi, çiğ köfte dürüm siparişi verdi. Gelen dürümü alan kişi, sakalından kopardığı kılları içine koyarak çalışana gösterdi.
KILINI KOPARIP DÜRÜME KOYDU
Çalışanın, 'Kıl nerede' demesi üzerine arkasını dönen kişi, bu kez de göğsünden kopardığı kılı peçeteye koyarak gösterdi.
ÜCRET ÖDEMEDEN GİTTİ
Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, iş yeri sahibinin "Yeni bir dürüm hazırlayalım" teklifini de reddeden kişi, dürümü bırakıp, ücret ödemeden iş yerinden ayrıldı.
Kaynak: DHA-İHA