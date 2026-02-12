Mide bulandıran anlar! Çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu

Elazığ'da bir kişi, gittiği çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürümün içine sakalından kopardığı kılları koydu. Kılları çalışana gösteren müşteri, durumu bırakıp, ücret ödemeden iş yerinden ayrıldı. O anlar, kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir Mahallesi'ndeki bir çiğ köftecide meydana geldi. İş yerine gelen kişi, çiğ köfte dürüm siparişi verdi. Gelen dürümü alan kişi, sakalından kopardığı kılları içine koyarak çalışana gösterdi.

KILINI KOPARIP DÜRÜME KOYDU

Çalışanın, 'Kıl nerede' demesi üzerine arkasını dönen kişi, bu kez de göğsünden kopardığı kılı peçeteye koyarak gösterdi.

ÜCRET ÖDEMEDEN GİTTİ

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, iş yeri sahibinin "Yeni bir dürüm hazırlayalım" teklifini de reddeden kişi, dürümü bırakıp, ücret ödemeden iş yerinden ayrıldı.

Kaynak: DHA-İHA