Ağın'da çatı ve parke taşı yenileme çalışması

Elazığ'ın Ağın ilçesinde çatı ve parke taşı yenilenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Akpınar Mahallesi'nde vatandaşların talebi üzerine çatı oluklarında yenilenme ve kilitli parke taşı çalışması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, hizmetlerin devam edeceğini aktardı.

Çakar, "Akpınar Mahallesi'nde talepte bulunan vatandaşlarımızın çatı oluklarını yeniliyoruz ve kilitli parke taşı işlerini yapıyoruz. Belediyemiz ile vatandaşlarımızın iş birliğiyle hız kesmeden hizmetlerimiz devam ediyor. Sizler huzurlu olun, bizler o zaman rahat ederiz." ifadelerini kullandı.