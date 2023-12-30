Elazığ'da buzlanma ve sis nedeniyle kaza: 6 yaralı

ELAZIĞ'da, hafif ticari araç ile ambulansın buzlanma ve sis nedeniyle çarpıştığı kazada, 2'si sağlık görevlisi, 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Elazığ- Bingöl kara yolu Kovancılar ilçesi Tepebağı köyü mevkisinde meydana geldi. F.B. idaresindeki 23 K 3909 plakalı hafif ticari araç ile kent merkezine hasta götüren R.B. idaresindeki 23 LU 439 plakalı ambulans, buzlanma ve sis nedeniyle çarpışıp ters döndü. Hafif ticari aracın karşı şeride geçtiği kazada, sürücüler ile ambulanstaki sağlık görevlileri B.A., M.A., hasta F.K. ve refakatçisi Ö.K. yaralandı.

İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kovancılar Devlet Hastanesi ve Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bir süre kapalı kalan yol, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.