Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 6 yaralı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki aile arasında borç-alacak yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili inleme başlatıldı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Bağlar Mahallesi'nde iddiaya göre, iki aile arasında borç-alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
ALACAK VERECEK KAVGASINDA KAN AKTI
Olayda 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
