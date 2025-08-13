Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 6 yaralı

Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 6 yaralı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki aile arasında borç-alacak yüzünden kavga çıktı. Silahların ve bıçakların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki aile arasında borç-alacak yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili inleme başlatıldı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Bağlar Mahallesi'nde iddiaya göre, iki aile arasında borç-alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

ALACAK VERECEK KAVGASINDA KAN AKTI

Olayda 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

