Elazığ'da Biçerdöver ile Traktör Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

Elazığ'da meydana gelen kazada, biçerdöver ile traktör çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da biçerdöver ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biçerdöver ile traktör çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ