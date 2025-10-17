Elazığ'da Basın Mensubuna Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Elazığ Kent Konseyi ve Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Mehmet Nafiz Koca'yı silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Rızaiye Mahallesi'nde imtiyaz sahibi olduğu yerel gazetenin çardak bölümünde oturan Koca'yı pompalı tüfekle yaralayan ve dün gözaltına alınan şüpheli R.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Rızaiye Mahallesi'nde 14 Ekim'de imtiyaz sahibi olduğu yerel gazetenin çardak bölümünde oturan Koca'ya, bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edilmiş, saldırıda bacağından yaralanan Koca, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Koca'ya saldırı anı sahibi olduğu yerel gazetenin faaliyet yürüttüğü iş yeri kamerasınca kaydedilmişti.