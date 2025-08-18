Elazığ'da Baraj Gölünde Kaybolan Genç Erişkinin Cansız Bedeni Bulundu

Elazığ'da Baraj Gölünde Kaybolan Genç Erişkinin Cansız Bedeni Bulundu
Elazığ'ın Ağın ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren 20 yaşındaki Abdullah Aslan, bir süre sonra gözden kaybolarak sudan çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren ve gözden kaybolan Abdullah Aslan'ın (20) sudan cansız bedeni çıkarıldı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Taşpınar köyü Marina mevkisinde meydana geldi. Serinlemek amacıyla baraj gölüne giren Abdullah Aslan, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmasında Aslan'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Aslan'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
