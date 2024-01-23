Elazığ'da bakır madeni ocağında patlama: 2 işçi yaralandı

ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde özel bir şirkete ait bakır madeni ocağında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Maden ilçesindeki özel bir şirkete ait bakır madeni ocağında gerçekleşti. Madene ait tünelde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada işçi O.B. ve maden mühendisi O.Ş. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.