Elazığ'da Bakır Kablo Hırsızlığı: 4 Şüpheli Yakalandı

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde 800 metre bakır kablo çaldığı gerekçesiyle 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yurtbaşı beldesindeki tren istasyonunda makarada sarılı 800 metre bakır kablonun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler hırsızlık zanlılarının M.A, C.A, M.A. ve A.A. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.