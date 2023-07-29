Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde atlı jandarma birliği göreve başladı. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından Elazığ'ın tarihi ve turistik bölgelerinde araçların girmediği yerlerde görev alması için 'Şahan', 'Yankı' ve 'Hürkan' adlı 3 at ve ekip gönderildi. Atlı jandarma ekiplerinin, yaz boyunca başta Harput ve Cip Barajı çevresinde görev alacağı öğrenildi.

Elazığ'da 'Atlı Jandarma Timi' göreve başladı

ELAZIĞ - Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde atlı jandarma birliği göreve başladı.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından Elazığ'ın tarihi ve turistik bölgelerinde araçların girmediği yerlerde görev alması için 'Şahan', 'Yankı' ve 'Hürkan' adlı 3 at ve ekip gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı'nı emrine gönderilen atlı jandarma birliği, ilk olarak tarihi Harput Mahallesi'nde göreve başlayarak devriye attı. Vatandaşlar atlı birliklere büyük ilgi gösterdi. Kimisi severken kimisi ise fotoğraf çektirdi. Atlı jandarma ekiplerinin, yaz boyunca başta Harput ve Cip Barajı çevresinde görev alacağı öğrenildi.