Elazığ'da Atatürk Anma Töreni Gerçekleştirildi

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86'ncı yıl dönümünde Elazığ'da törenlerle anıldı.

Elazığ Valilik Meydanı'nda gerçekleştirilen anma töreninde, Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Tören, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başlayan saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden programda, Atatürk konulu sinevizyon gösterimi yapıldı. Öğrenciler şiirler okurken, koro da çeşitli ezgiler seslendirdi. Programa, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,