Elazığ'da apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Elazığ Olgunlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olgunlar Mahallesi Temizce Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Binada yaşayanların tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel