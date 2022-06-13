Elazığ'da apartman dairesinde yangın ELAZIĞ'da, apartmanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. ELAZIĞ'da, apartmanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ev, eşyalarla birlikte kullanılamaz hale geldi. Nailbey Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede, gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Evin eşyalarla birlikte kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel İtfaiye Güncel Haberler

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