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Elazığ'da Anestezi Doktoru Sinan Bulut Evinde Ölü Bulundu

Elazığ'da Anestezi Doktoru Sinan Bulut Evinde Ölü Bulundu
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Elazığ'da, anestezi doktoru Sinan Bulut'un evinde ölü bulunduğu bildirildi. Boş anestezi ilacının yanında bulunan Bulut'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 2 yıl önceki bir suçlamadan tutuklu yargılanmıştı.

ELAZIĞ'da anestezi doktoru Sinan Bulut (36) yanında boş anestezi ilacıyla evinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Üniversite Mahallesi Kenar Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmeyen anestezi doktoru Sinan Bulut'un mesai arkadaşları kendisine ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri evde Bulut'u hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sinan Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede Bulut'un yanında bulunan anestezi ilacının boş olduğu görüldü. Sinan Bulut'un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı.

2 YIL ÖNCE KIZ ARKADAŞINI BIÇAKLAMIŞTI

2 yıl önce kız arkadaşı Dilan T.'yi darbedip 5 yerinden bıçakladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Sinan Bulut, kadının şikayetini geri çekmesi üzerine serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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